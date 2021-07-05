Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Японское море

Французский разведывательный корабль «Дюпьи Де Лом» в понедельник, 5 июля, вошел в акваторию Японского моря, за судном осуществляют контроль силы Восточного военного округа. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России, передает ТАСС.

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпюи-де-Лом" ВМС Франции», — говорится в сообщении. Согласно информации из открытых данных, корабль ведет радиоэлектронную разведку в интересах управления военной разведки Франции.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

В ходе прямой линии 30 июня России Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем Defender комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел американский самолет-разведчик, который собирал данные. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что за провокациями у берегов Крыма стоят США, и пообещал жесткий ответ Москвы на провокации у своих границ.