Британский эсминец Defender покинул Черное море

Британский эсминец Defender и голландский фрегат Evertsen покинули Черное море. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на данные сетевых ресурсов, отслеживающих прохождение кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Уточняется, что суда покинули регион Черного моря 2 июля и направились в Средиземное море.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, если бы британский эсминец Defender, пересекший российскую границу, не покинул территориальные воды в Крыму, российским военным пришлось бы действовать жестко.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.