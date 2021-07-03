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Британский эсминец Defender покинул Черное море

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Фото: Yoruk Isik / Reuters

Британский эсминец Defender и голландский фрегат Evertsen покинули Черное море. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на данные сетевых ресурсов, отслеживающих прохождение кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Уточняется, что суда покинули регион Черного моря 2 июля и направились в Средиземное море.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, если бы британский эсминец Defender, пересекший российскую границу, не покинул территориальные воды в Крыму, российским военным пришлось бы действовать жестко.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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