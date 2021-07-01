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Кремль назвал последствия отказа британского эсминца покинуть российские воды

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Фото: Алексей Никольский / Reuters

Если бы британский эсминец Defender, пересекший российскую границу, не покинул территориальные воды в Крыму, российским военным пришлось бы действовать жестко. О таких последствиях заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О действиях британского эсминца ранее, 30 июня, высказался также президент России Владимир Путин. Глава государства назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ответ подчеркнул, что действия Defender в Черном море не противоречили международному праву.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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