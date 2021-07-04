Кремль пообещал жесткий ответ на провокации у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова жестко отвечать на провокации у своих границ. Его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля привел в пример инцидент с британским эсминцем, пообещав, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу, «а в уставе — топить».

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.