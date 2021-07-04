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Российский посол раскрыл реакцию США на слова Путина о британском эсминце

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл реакцию Вашингтона на слова президента Владимира Путина о британском эсминце Defender в Черном море. Он отметил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что американские власти услышали слова российского лидера.

Дипломат выразил уверенность, что соответствующие службы обратили внимание на заявление об инциденте. Он сообщил, что во время посещения Белого дома и госдепартамента его коллеги, высокопоставленные чиновники, давали ссылки на выступление главы российского государства.

«Я бы сказал так: сигнал считан. Считан он соответствующими ведомствами, он анализируется», — сказал Антонов. Он добавил, что запросил встречи с директором Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведуправления (ЦРУ), а также к министру обороны США. Посол отметил, что хотелось бы «глаза в глаза» обсудить существующие между Москвой и Вашингтоном проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек российскую границу и вошел в территориальные воды в Крыму. Глава государства назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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