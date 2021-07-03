Российский посол заявил о продолжении давления со стороны США

Посол России в США Анатолий Антонов оценил состояние отношений между странами. Он отметил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что значительных подвижек после саммита президентов в Женеве пока нет, но прошло всего десять дней.

Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Глава российской дипмиссии добавил, что за 11 дней нахождения в Вашингтоне ему удалось провести несколько встреч в Белом доме и Госдепартаменте. По его словам, не все запросы были удовлетворены и не все поручения МИД были выполнены, поскольку посла «как и в прежнее время, просто не приняли» и отправили к мелким чиновникам, от чего тот отказался.

Руководители нынешней администрации неоднократно говорили, что политика санкций в отношении нас будет продолжена… При этом они взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении РФ. Кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Политика давления на Москву

Антонов отметил, что США продолжат политику давления на Москву, в том числе в вопросе по правам человека, он станет «одним из центральных раздражителей» в отношениях между государствами. Дипломат подчеркнул, что в Конгрессе существует некий консенсус «жестокости в отношении в России», при этом Сенат и Конгресс отказались от встреч с российским послом либо прямым текстом, либо «невежливым молчанием».

Возврат дипсобственности и работа консульских учреждений в России

Антонов заявил, что США не намерены возвращать России ее дипломатическую собственность. По его словам, Госдепартамент прямо заявил, что не собирается этого делать.

Это один из серьезнейших раздражителей, этот вопрос очень серьезно поднимался нашим президентом, нашим министром иностранных дел, мной поднимался в госдепартаменте, хочу вам сказать очень просто, но понятно для всех: никакого движения по дипсобственности нет Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Российский посол подчеркнул, что Москва не мешает работе консульских учреждений. Он назвал эти заявления «чепухой» и отметил, что в настоящее время прорывов в консульской работе между странами нет. Дипломат добавил, что основа для нормализации отношений между Россией и США существует, кроме того, идет «умственная работа» относительно обмена заключенными, однако пока нет практического решения этой проблемы, она требует серьезной проработки.

Реакция на инцидент с британским эсминцем

Антонов сообщил, что американские профильные ведомства обратили внимания на слова президента России о том, что к инциденту причастна не только Великобритания, но и США.

Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента. Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон 21 июня. Он вылетел утром в воскресенье, 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня.

Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной. Он сообщил, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. По словам посла, он направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита Байдена и президента России Владимира Путина.