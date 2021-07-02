Посольство в США отвергло причастность России к хакерским атакам

Посольство России в США отвергло причастность страны к хакерским атакам, которые были упомянуты в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, имеется в виду якобы причастность российских госструктур к атакам на «правительственные и частные объекты в США и за их пределами». «Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты также напомнили, что борьба с киберпреступностью является приоритетом России и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала. При этом с американской территории идут постоянные атаки на объекты критической российской инфраструктуры, поэтому там было бы оправданным навести порядок, заключили в посольстве.

Ранее американские Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Утверждается, что хакеры, якобы связанные с ГРУ, совершили более сотни атак на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании в 2019-2020 годах.