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Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию

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Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в новой масштабной кибератаке на инфраструктуру и банковские системы Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в западной разведке.

По информации издания, за кибератаками стоит связанная с российскими властями группировка хакеров Fancy Bear. Bild утверждает, что Москва таким образом мстит за санкционную политику против России и стремится не допустить ужесточения ограничений против Белоруссии.

26 июня компания Microsoft сообщила о новой атаке хакерской группы Nobelium, которая якобы связана с Россией. По данным компании, киберпреступники атаковали IT-компании, правительственные учреждения, аналитические центры и финансовые сервисы. Они сосредоточили свою атаку на США, Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

Недавно Берлин уже обвинял Москву в причастности к кибератакам на госструктуры страны. В марте 2021-го немецкая газета Spiegel писала, что спецслужбы Германии заявили об атаке группы хакеров Ghostwriter на семерых депутатов Бундестага и 31 депутата земельных парламентов. Немецкая сторона утверждала, что действиями злоумышленников руководила российская спецслужба Главного управления Генерального штаба (ГРУ). Москва обвинения опровергла.

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