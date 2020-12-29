Россия ответила на санкции ЕС против ГРУ за кибератаки на бундестаг

МИД России расширил список граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, в ответ на санкции ЕС против подразделения ГРУ и его сотрудников за хакерские атаки на бундестаг. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — уточнили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва неоднократно предлагала Берлину провести совместные консультации для выяснения обстоятельств кибератак, но так и не получила ответа. По мнению дипломатического ведомства, это свидетельствует о том, что власти ФРГ не заинтересованы в реальном расследовании атак, приписываемых «русским хакерам».

22 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции против подразделения и сотрудников Главного управления ГРУ, обвиняемых в причастности к хакерским атакам на бундестаг. Под новые ограничения попали 85-й главный центр спецопераций ГРУ, глава управления Игорь Костюков и сотрудник, подозреваемый в проведении самой атаки, Дмитрий Бадин. Санкции состоят из запрета на въезд и замораживания активов.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году стояли российские хакеры. Отмечалось, что в руки военной службы России попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Известно, что атака на сети произошла во время празднования в бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Москва опровергла обвинения и назвала их беспочвенными.

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