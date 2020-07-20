ЕС обсудит санкции против обвиняемых в кибератаках на бундестаг россиян

Европейский союз обсудит санкции против россиян, обвиняемых в кибератаках на бундестаг, сообщают «Известия» со ссылкой на парламент Германии.

ФРГ обратилась с соответствующим запросом к партнерам по объединению. Запрос будет рассмотрен на уровне Евросовета. Для одобрения требуется консенсус всех 27 лидеров.

В бундестаге уточнили, что предложенные санкции касаются отдельных граждан и не направлены на Россию. Отмечается, что, скорее всего, меры коснутся людей, которые связаны с Главным разведывательным управлением.

В Германии уверены, что ЕС одобрит санкции. В бундестаге подчеркнули, что это позволит заморозить активы и заблокировать въезд физическим лицам и представителям организаций, которые оказались в санкционном списке.

При этом некоторые представители немецкого парламента призывают для начала попытаться решить вопрос в двустороннем порядке, поскольку объявление санкций, может подорвать отношения между странами.

В постпредстве России при ЕС, в свою очередь, заявили, что любые ограничения, которые были приняты без одобрения Совбеза ООН, являются незаконными.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщается, что атака на сети произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети Бундестага.