Мир
 
Последние новости
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
Названа причина ожидающейся в июле сильнейшей засухи в России
Выставленные из России мигранты устремились в Европу
В России пройдет гонка спортивных грузовиков
Туристам предложат полетать на военных вертолетах ради спасения армии Ливана
Песков заявил об уважительном отношении Путина к президенту США
Перечислены основные проблемы Windows 11
ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракты в Москве и Астрахани боевика
Сдавшим ЕГЭ на 100 баллов дагестанским школьникам заплатят по 100 тысяч рублей
Telegram-бот «Глаз Бога» признали незаконным
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол США посетил МИД России впервые после возвращения

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Посол США Джон Салливан впервые после возвращения в Москву посетил МИД России и провел встречу с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — приводит агентство слова дипломата. Сообщается, что встреча продлилась примерно полтора часа.

Рябков ранее рассказывал, что на встрече планируется обсуждение тех вопросов, которые ранее затрагивали на саммите президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин: речь о темах стратегической стабильности и развития двусторонних отношений.

Ранее Салливан рассказал о взаимодействии с российскими властями в эфире телеканала «Дождь». Он назвал свои отношения с высокопоставленными российскими политиками профессиональными и уважительными.

Переговоры американского и российского президентов прошли 16 июня в швейцарской Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи Путин и Байден договорились о возвращении послов России и США в диппредставительства в Москве и Вашингтоне. Салливан вернулся в Москву 24 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США оценили результаты саммита Путина и Байдена
В США заявили о «надвигающейся буре» из-за ошибки в отношениях с Россией
Посол США рассказал об отношениях с властями России