Россия
 
Последние новости
Песков объяснил изменение отношения Путина к Зеленскому
Кремль пообещал жесткий ответ на провокации у границ России
Песков заявил о попытке «младоевропейцев» приблизить войска к границам России
Ливни в Крыму вызвали сход селевого потока
Россиянам рассказали о вакцинации от гриппа во время пандемии коронавируса
Бабкина раскрыла подробности гостевого брака с молодым мужем
Билли Айлиш смутила поклонников неприличной фразой в новом видео
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Россиян предупредили о надвигающейся семидневной жаре
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков обвинил США в провокациях в территориальных водах России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за провокациями у берегов Крыма стоят США. Об этом сообщает ТАСС.

Песков уверен, что ситуации, подобные той, которая произошла с британским эсминцем, планируются «за океаном».

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном», - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля также добавил, что Россия будет жестко отвечать на подобные провокации

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков заявил, что за провокацией с британским эсминцем стоят США