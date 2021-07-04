Песков обвинил США в провокациях в территориальных водах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за провокациями у берегов Крыма стоят США. Об этом сообщает ТАСС.

Песков уверен, что ситуации, подобные той, которая произошла с британским эсминцем, планируются «за океаном».

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном», - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля также добавил, что Россия будет жестко отвечать на подобные провокации