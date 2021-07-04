Песков рассказал о необходимости жестких мер в период пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян к ответственности в вопросе вакцинации и рассказал, что в условиях пандемии от власти требуются жесткие меры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в период пандемии необходимо подстраивать жизнь под условия, которые диктует сегодняшняя опасность из-за COVID-19.

«Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», — сказал Песков.

4 июля в России впервые с января выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Также прирост смертности от COVID-19 в России оказался максимальным с начала пандемии. Количество умерших от COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилось на 4643. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941.