Россиянам рассказали о вакцинации от гриппа во время пандемии коронавируса

Точные сроки вакцинации россиян от гриппа еще неизвестны, но информации о ее отмене не поступало. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в столичной мэрии и на фармрынке.

В последние два года старт вакцинации объявлялся в первых числах сентября, вероятно, так же будет и в этом сезоне. Однако, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, система здравоохранения ориентирована в первую очередь на борьбу с ним, поэтому в программе вакцинации от гриппа возможны коррективы, считают собеседники издания.

Отмечается, что в прошлом году пандемия COVID-19 способствовала увеличению спроса на противогриппозные прививки.

Согласно официальным рекомендациям Минздрава России по вакцинации от коронавируса, прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти, но специалистам пока неизвестно, насколько они могут предотвратить заражение и передачу вируса другим.

За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом — максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941.