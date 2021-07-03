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Эксперт объяснила эффективность повторной вакцинации другим препаратом

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Повторно прививаться следует другим препаратом, отличным от первой вакцины, чтобы увеличить эффективность действия. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По мнению эксперта, для выработки наилучшего иммунитета антигенная составляющая профилактического средства должна меняться, и разные вакцины способствуют этому.

«С ревакцинацией, в лучшем случае, это должна быть "лайтовая" версия вакцины, может быть, другой платформы, потому что они по-разному обращаются к иммунной системе. Это важно. Нам с вами нужно будет вакцинироваться и дальше ревакцинироваться разными вакцинами — это позволит достичь коллективного иммунитета и отреагировать на разные мутации. Всегда нужно отслеживать и менять, в том числе, антигенную составляющую», — объяснила Попович.

Ранее россиянам назвали необходимую частоту повторной вакцинации. Переболевшим и вакцинировавшимся от COVID-19 необходимо повторно привиться через шесть месяцев после получения иммунитета.


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