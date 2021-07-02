Россиянам назвали необходимую частоту повторной вакцинации

Переболевшим и вакцинировавшимся от COVID-19 необходимо повторно привиться через шесть месяцев после получения иммунитета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

«Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, естественным путем или после вакцинации, он сохраняется в среднем шесть месяцев. Об этом говорят исследования, которые проводились за рубежом, говорят исследования, которые проводились нашими учеными. Поэтому рекомендации ВОЗ таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, необходимо отсчитать шесть месяцев и привиться», — сказал Дедков.

Он отметил, что вакцинироваться стоит вне зависимости от того, как иммунитет был получен: и тем, кто переболел, и тем, кто привился — и тем, кто и переболел, и привился.

При этом, по словам директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, по-прежнему необходимо соблюдать все санитарные меры, которые были введены еще прошлой весной: носить маску, пользоваться санитайзером, не участвовать в массовых мероприятиях и быть осторожным в контактах, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Это означает, что теперь все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.