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Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 2 июля, на официальном портале правовых актов.

Речь идет о медучреждениях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.

Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Ранее в Минздраве сообщили, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Его уровень должен составить не менее 60 процентов взрослого населения, подчеркнули в ведомстве.

В ряде регионов, включая Москву, для определенных категорий работников действует требование об обязательной вакцинации. В частности, речь идет о работниках в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг.


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