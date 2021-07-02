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В Госдуме предложили давать привитым россиянам дополнительные выходные

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска привившимся от коронавируса россиянам. Об этом сообщает RT в пятницу, 2 июля.

По мнению парламентария, дополнительные выходные станут стимулом для граждан, которые задумались о вакцинации.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса в столице.

В Минздраве ранее сообщили, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Его уровень должен составить не менее 60 процентов взрослого населения, подчеркнули в ведомстве. В ряде регионов для определенных категорий работников действует требование об обязательной вакцинации. В частности, речь идет о работниках в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг.

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