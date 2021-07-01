Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести вакцинацию чиновников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, поручение премьера предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах. Уточняется, что речь идет о чиновниках федеральных органов власти.

Источник добавил, что прививать в обязательном порядке госслужащих пока не планируют.

Ранее Мишустин заявил, что запас вакцин от коронавируса в России есть, но нужно контролировать своевременное поступление препаратов в регионы.