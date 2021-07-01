Россия
 
Последние новости
Названо главное препятствие открытия Европы для россиян
Напуганные Пекином майнеры решили заработать на продаже старых видеокарт
Журналисты раскрыли образ жизни жен украинских футболистов
Зеленскому припомнили высказывание о едином народе с русскими
Тарасова назвала «путь выхода из кошмара» для Черчесова
Слова Ким Чен Ына сочли доказательством распространения COVID-19 в КНДР
Число подключенных к ИВЛ пациентов в Москве за две недели увеличилось вдвое 
Москва стала чище
Власти Петербурга оценили влияние «Алых Парусов» на заболеваемость COVID-19
Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин поручил провести вакцинацию чиновников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести вакцинацию чиновников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, поручение премьера предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах. Уточняется, что речь идет о чиновниках федеральных органов власти.

Источник добавил, что прививать в обязательном порядке госслужащих пока не планируют.

Ранее Мишустин заявил, что запас вакцин от коронавируса в России есть, но нужно контролировать своевременное поступление препаратов в регионы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор призвал Мишустина запретить массовые мероприятия
Мишустин оценил ситуацию с запасом вакцин от коронавируса в России
В Совфеде оценили возможность отстранения работников за отказ прививаться