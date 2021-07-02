В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию части населения

В Хабаровском крае введена обязательная вакцинация от COVID-10 для части населения. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

Сделать прививку должны работники предприятий общественного питания, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Кроме того, вакцинация стала обязательной для сотрудников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. В салонах красоты, банях, саунах, прачечных и химчистках персонал также должен сделать прививку, говорится в постановлении.

Помимо этого, привиться необходимо госслужащим, в том числе работникам органов власти, а также совершеннолетним студентам вузов и колледжей. Постановление не распространяется на жителей, у которых есть медотвод.

Ранее в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части населения. Сделать прививку должны работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг. Также привиться необходимо сотрудникам салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.