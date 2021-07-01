В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части населения. Постановление регионального управления Роспотребнадзора опубликовано на официальном сайте.

Согласно заявлению ведомства, текущие темпы вакцинации граждан не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную иммунную прослойку.

Отмечается, что обязательной вакцинации подлежат работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг. Помимо этого, привиться будет необходимо сотрудникам салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций.

Ранее обязательную вакцинации части населения ввели в Амурской области. Привиться от коронавируса обязаны будут работники сферы услуг, торговли, общепита, таксисты, люди старше 60 лет и представители других категорий.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.