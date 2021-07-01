Россия
 
Последние новости
Названо отличие «ЭпиВакКороны-Н» от прошлой версии
Тимошенко предрекла Украине потерю большей части ее территории
Гражданам Финляндии посоветовали воздержаться от поездок в Россию
Слуцкий прокомментировал информацию о возвращении в сборную России
Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину
Власти Москвы рассказали о планах открыть 24 станции метро до конца 2023 года 
Компанию Трампа и ее финдиректора обвинили в уклонении от налогов
В США одобрили поправку о санкциях в отношении «Северного потока-2»
Пожизненно осужденного за убийства сотрудника ЮКОСа этапировали из колонии
Новости партнеров
Прослушать новость

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части населения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXEY MALGAVKO / Reuters

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части населения. Постановление регионального управления Роспотребнадзора опубликовано на официальном сайте.

Согласно заявлению ведомства, текущие темпы вакцинации граждан не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную иммунную прослойку.

Отмечается, что обязательной вакцинации подлежат работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг. Помимо этого, привиться будет необходимо сотрудникам салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций.

Ранее обязательную вакцинации части населения ввели в Амурской области. Привиться от коронавируса обязаны будут работники сферы услуг, торговли, общепита, таксисты, люди старше 60 лет и представители других категорий.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки коронавируса
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию части населения
Путин оценил законность увольнений после отказа сделать вакцину