Россиянам рассказали об исследованиях «ЭпиВакКороны» на детях

Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что к вопросу исследования «ЭпиВакКороны» среди детей планируется вернуться в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

Максютов отметил, что изменять состав вакцины при переходе на подростков и детей не потребуется. По его словам, любой препарат, который входит в гражданское применение, должен пройти определенные стадии клинических исследований. Он добавил, что исследования по применению препарата среди несовершеннолетних возможны только после завершения испытаний на взрослых.

Ранее стало известно, что одним из создателей «ЭпиВакКороны» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — подтвердили в службе.

В марте 2021 года Попова заявила, что сама вакцинировалась данным препаратом. По ее словам, «ЭпиВакКорона» подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов. В Роспотребнадзоре сообщали, что по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100 процентов.