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Более одного миллиона человек в России привились вакциной «ЭпиВакКорона»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более одного миллиона человек в России сделали прививку от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», серьезных побочных эффектов у них зарегистрировано не было. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Его слова передает ТАСС.

«С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной. Мы не видим никаких значимых побочных эффектов», — сказал он.

Ранее стало известно, что одним из создателей «ЭпиВакКороны» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — подтвердили в службе.

В марте 2021 года Попова заявила, что сама вакцинировалась данным препаратом. По ее словам, «ЭпиВакКорона» подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов. В Роспотребнадзоре сообщали, что по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100 процентов.

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