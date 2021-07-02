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Россиянам объяснили необходимость носить маску после вакцинации

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Исполняющий обязанности директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов объяснил необходимость носить маску после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, редкие вакцинные препараты дают 100-процентную эффективность, поэтому все привитые от COVID-19 должны соблюдать масочный режим и дистанцирование. Он отметил, что применение вакцинации позволяет предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. «У каждого привитого остается риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть», —
добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан. Глава государства объяснил, что власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года.

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