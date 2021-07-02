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Власти Москвы объяснили правила вакцинации в декрете и отпуске

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Москвы объяснили правила обязательной вакцинации для тех сотрудников предприятий ряда сфер, которые находится в декрете, отпуске и командировке, передает РИА Новости.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что в те 60 процентов сотрудников, которых необходимо вакцинировать от коронавируса, входят работники, находящиеся в отпуске, в командировке, а также в декрете.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. 24 июня к этому списку добавились работающие в доставке, в том числе курьеры.

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