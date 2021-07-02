Путин подписал закон о бесплатной вакцинации от COVID-19 в частных клиниках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет частным клиникам, принимающим участие в реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

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Теперь все медицинские учреждения, независимо от их организационно-правовой формы, могут бесплатно проводить профилактические прививки, которые включены в национальный календарь и календарь профилактических прививок.

Уточняется, что обеспечивать клиники препаратами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти. Порядок обеспечения вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, будет установлен правительством.

Ранее Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан. Глава государства объяснил, что власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года.