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Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти, но специалистам пока неизвестно, насколько они могут предотвратить заражение и передачу вируса другим.

В ведомстве подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. «Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ», — уточняется в сообщении.

После публикации рекомендаций иммунолог Арег Тотолян уточнил, насколько безопасны прививки для беременных. По его словам, в мире на сегодняшний день существует достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому своевременная иммунизация будущих матерей — это надежная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавируса вплоть до выкидышей.

Директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов также дал рекомендации тем, у кого после вакцинации не образовались антитела. «Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через шесть месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой препарата», — сказал он.

В Минздраве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих.

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