Иммунолог дал совет россиянам без антител после прививки

Директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов дал совет россиянам, у которых не выработались антитела после прививки против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам иммунолога, если после вакцинации тест на антитела показал, что они не определяются, необходимо через полгода сделать повторную прививку с возможной заменой препарата. Если же антитела не определятся после второй вакцинации, следует обратиться к врачу для всестороннего обследования.

Хаитов добавил, что для повторной вакцинации могут использовать все зарегистрированные в России препараты. Если после первой прививки наблюдались серьезные реакции, в том числе аллергические, при повторной вакцинации следует применить другой препарат, рекомендовал эксперт.

1 июля Министерство здравоохранения сообщило о начале повторной вакцинации от коронавируса в России. Повторная вакцинация может быть произведена любым препаратом, зарегистрированным в России, и вне зависимости от наличия антител к COVID-19, отметили в ведомстве.