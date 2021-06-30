Иммунолог оценил необходимость тестирования на антитела россиян

Результаты тестирования на антитела не могут говорить о том, что человеку не нужно прививаться. Необходимость тестирования на антитела к COVID-19 оценил врач-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Врач уверен, что подобные тесты не нужно делать ни перед прививкой, ни после, так как нет эталона измерения антител.

«Разные лаборатории измеряют кто в килограммах, кто в сантиметрах, а кто в Паскалях, поэтому их между собой сопоставить невозможно. Второе, у нас нет понимания, какой уровень является защитным», — сказал Болибок, добавив, что даже люди с высокими титрами антител заболевают новым штаммом коронавируса.

По мнению вирусолога, востребованность тестов на антитела может быть выгодна только коммерческим медицинским лабораториям. Призыв делать тесты он назвал «колоссальной маркетинговой пиар-акцией».

«Я говорю про массовый психоз, когда люди сдают на антитела и говорят, что у них высокий титр антител, поэтому прививаться они не будут, они защищены. От чего вы защищены? Никто гарантию не дает по антителам, что вы защищены», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации захотели сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для всех россиян. Также в Совфеде отметили, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании, а саму услугу необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.