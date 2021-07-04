Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Специалист объяснил, что не стоит опасаться такого явления, как «антитело-зависимое усиление инфекции» после вакцинирования. По его словам, «20 лет назад при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом». Тем не менее Мясников подчеркнул, что с момента начала применения вакцин не было ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции.

Эксперт призвал изъять из повседневного употребления распространившиеся термины, в частности «цитокиновый шторм», «иммунитет», поскольку они зачастую дезинформируют граждан.

Ранее Мясников рассказал, что для снижения риска развития тяжелой формы коронавируса достаточно соблюдать несколько важных правил. Так, здоровый образ жизни поможет снизить риски. Он подчеркнул, что регулярная активность, избавление от лишнего веса и вредных привычек помогают уменьшить вероятность заражения.