Доктор Мясников назвал главные ошибки при измерении давления

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при измерении давления. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает РИА Новости.

По словам доктора, нельзя измерять давление в спешке или после физических нагрузок. Также не следует мерить его только на одной руке — лучше провести исследования на обеих руках.

Мясников также отметил, что прежде чем начинать измерения, следует принять правильную позу — прямая спина, ноги не перекрещены. Скрещенные ноги, по словам Мясникова, поднимают давление до десяти миллиметров ртутного столба.

Ранее Мясников рассказал о том, сколько людей, согласно статистике, заболевают раком. «У женщин 33 процента заболеют раком, у мужчин — почти 50 процентов. И у тех, и у тех, у всех у нас шанс умереть от рака — 25 процентов», — заявил Мясников.