Доктор Мясников объяснил противопоказания к вакцине от коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников порассуждал об абсолютных и относительных противопоказаниях к вакцине от коронавируса. В своем Telegram-канале он объяснил, кому не стоит делать прививку.

«Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», — написал доктор. При этом он отметил, что значимость относительных противопоказаний зависит от того, у кого они были выявлены.

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«Например, пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью!» — заявил Мясников.

В то же время он отметил, что если говорить о молодом и здоровом человеке с доказанной аллергией, то минимальные риски вакцинации «могут и не перевесить возможную пользу». Мясников подчеркнул, что подобные вопросы необходимо решать индивидуально.

Врач также сформулировал универсальный закон вакцинации. По его словам, прививку нужно делать тому, кому не делать ее опаснее, чем делать.

Ранее Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов. Доктор объяснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а вообще все разновидности коронавирусов, которых много «и у животных, и у человека». Он напомнил, что у людей в «доковидную эпоху» 30-40 процентов всех острых респираторных заболеваний вызывались именно коронавирусами.