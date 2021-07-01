Доктор Мясников предложил запретить слова «иммунитет» и «антитела»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения. Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации. В его список попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».

«Ни один человек, произносящий эти слова, не понимает, что он говорит и с кем он говорит. 99,99 процента не понимают просто самой сути и употребляют публично термины совершенно извращенно и ошибочно, включая врачей», — написал доктор.

По словам Мясникова, немногие профессионалы, которые пытаются что-то объяснить обычным людям, только делают ситуацию хуже. Эти врачи «кидают в массы» медицинские термины, для полного понимания которых необходимо как минимум 10 лет университетского образования, считает телеведущий.

«Какой смысл в употреблении всех этих красивых слов и наукообразных рассуждений, когда за ними стоит минусовая информация?!» — заключил доктор и посетовал на то, что люди, которые используют медицинские термины, не только не понимают их значения, но и извращают его.

Ранее Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов. Он объяснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а вообще все разновидности коронавирусов, которых много «и у животных, и у человека».