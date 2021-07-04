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Прирост смертности от COVID-19 в России оказался максимальным с начала пандемии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Количество умерших от COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилось на 4643. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, это максимальный прирост летальных исходов от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. Предыдущий максимум — 3921 случай — был зафиксирован неделю назад. При этом рост смертности почти не сказывается на уровне летальности, который вырос с 2,44 до 2,46 процента.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом — максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941. Больше всего новых заразившихся — 7624 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2696 случаев) и Санкт-Петербург (1784 случая).


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