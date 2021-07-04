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Врачи раскрыли способы отличить сезонную аллергию от коронавируса

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Фото: Pixabay

Врачи раскрыли способы отличить сезонную аллергию от коронавируса. Проявления насморка и чихания отличают аллергические реакции, а повышение температуры является поводом сдать анализы на COVID-19, рассказал ТАСС аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сама по себе сезонная аллергия — это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида», — пояснил специалист.

Его коллега, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер добавила, что основными симптомами сезонных аллергических реакций также являются конъюнктивит и заложенность носа, отечность, слезотечение. Она пояснила, что коронавирус тоже может начинаться с них. Врач подчеркнула, что при COVID-19 повышается температура, в то время как у аллергиков она не превышает 37,5 градусов. Кроме того, сезонные пациенты отмечают схожесть симптомов в предыдущие годы.

Польнер заключила, что при появлении любых подозрительных симптомов следует провести ПЦР-тест, особенно если они никогда не проявлялись ранее. Для начала следует убедиться в отсутствии коронавирусной инфекции, после чего обратиться к аллергологу для выяснения причин реакции.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков и другие эксперты назвали проявления «дельта»-варианта индийского штамма коронавируса. По словам врача, инфекция часто вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта: именно на этот симптом стали жаловаться россияне.

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