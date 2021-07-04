Раскрыт еще один влияющий на течение коронавируса фактор

Наличие у человека небных миндалин влияет на течение коронавируса, раскрыли врачи-иммунологи ТАСС.

Специалисты объяснили этот влияющий на течение инфекции фактор. Так, миндалины — это естественный барьер организма, который сдерживает бактериальную инфекцию.

Врачи напомнили, что вирус меньше бактерии и путь проникновения у него в организм более простой. Однако в случае сохранившихся миндалин, они дадут иммунную реакцию и на вирусную инфекцию, а при отсутствии барьера вирус быстрее и легче проникает в организм.

При этом медики предупреждают, что важно проводить профилактику заболеваний небных миндалин. Так, при хроническом тонзилите необходимы аппаратные процедуры и прием лекарств, прописанных врачом.

Ранее главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что для снижения риска развития тяжелой формы коронавируса достаточно соблюдать несколько важных правил. Так, здоровый образ жизни поможет снизить риски. Он подчеркнул, что регулярная активность, избавление от лишнего веса и вредных привычек помогают уменьшить вероятность заражения.