Ученые изучили связь коронавируса с болезнью Паркинсона

Индийские ученые из лаборатории стволовых клеток и нейродегенарации Школы естественных наук Бхаратидасана изучили связь потери обоняния у пациентов с коронавирусом и болезнью Паркинсона. Их исследование опубликовано в журнале ScienceDirect.

Отмечается, что на связь этих двух болезней указывает то, что в некоторых случаях у переболевших COVID-19 проявлялся синдром паркинсонизма. При нем замедленность и тремор, характерные для болезни Паркинсона, появляются из-за инфекции или травм.

В некоторых случаях потеря обоняния может быть связана с разрушением в мозгу инфицированных дофаминэнергических нейронов, которые секретируют дофамин, предположили исследователи. Его нехватка провоцирует двигательные нарушения и развитие болезни Паркинсона. При этом потеря нюха является важным симптомом этого недуга. Поэтому коронавирус может быть потенциальным фактором риска развития симптомов, связанных с паркинсонизмом.

По мнению невролога Серго Центрадзе, научных оснований утверждать, что коронавирус является причиной развития паркинсонизма, пока нет. В разговоре с «Известиями» он отметил, что нарушения обоняния могут происходить по разным причинам: от нарушений целостности слизистой носа до поражения ЦНС. «Но это не говорит о том, что такую связь не найдут в ближайшее время», — заключил он.