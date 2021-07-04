Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Пульмонолог Алексей Никишенков и другие эксперты назвали проявления «дельта»-варианта индийского штамма коронавируса. По словам врача, инфекция часто вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта: именно на этот симптом стали жаловаться россияне, сообщает ТАСС.

Никишенков рассказал, что обычно медики не знают, каким штаммом заразился пациент, поскольку исследования на подвид коронавируса не проводят. Однако врач отметил, что с распространением «дельта»-варианта индийского штамма COVID-19 россияне стали жаловаться на диарею и боли в животе. «Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия», — подчеркнул он.

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Подобные проявления индийского штамма заметил и врач-иммунолог Владимир Болибок. Он рассказал, что для «дельта»-варианта характерен такой симптом, как «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Нередко к уже известным признака заболевания добавляются боли в животе, рвота и диарея, отметил Болибок.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, считает, что симптомы уханьского штамма коронавируса сохранились и в индийском. «Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура - это как было, так и осталось», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали о новом свойстве индийского штамма коронавируса. Рецепторы верхних дыхательных путей он поражает реже, чем желудочно-кишечный тракт.