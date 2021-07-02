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Раскрыты вызывающие обеспокоенность четыре штамма коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Раскрыты четыре известные в мире штамма коронавируса, вызывающие обеспокоенность. Генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что это британский штамм «альфа», южноафриканский «бета», бразильский «гамма» и индийский «дельта». Его цитирует ТАСС.

Максютов уточнил, что разница между индийским штаммом коронавируса «дельта» и его мутировавшей версией «дельта плюс» не является принципиальной. «Фактически это всего одна аминокислотная замена. Различия непринципиальны», — сказал он.

Гендиректор «Вектора» отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна в отношении этих четырех вариантов. «Вакцина продолжает обучать иммунный ответ вакцинированных против новых вариантов за счет использования именно этих стабильных участков нового коронавируса», — заключил разработчик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в условиях пандемии COVID-19 появилась угроза инфодемии, когда жителей вводят в заблуждение ложными данными об инфекциях.

В конце июня ученые из Великобритании нашли два варианта мутации «дельта плюс» у индийского штамма коронавируса.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

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