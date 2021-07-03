Минздрав оценил уровень защиты вакцины от заражения коронавирусом

Минздрав России оценил, насколько прививки могут спасти человека от заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В опубликованных временных методических рекомендациях говорится, что уровень защиты вакцинированных от заражения COVID-19 считается неизвестным. В связи с этим там рекомендуют соблюдать санитарные меры и продолжать носить маски. При этом в Минздаве добавили, что прививки спасают граждан от смерти и тяжелого течения болезни.

«Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин», — отмечается в рекомендациях.

Минздрав также сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что вакцинация бывает рутинной и экстренной. В настоящее время в России речь идет об экстренной вакцинации, поскольку в стране наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

В субботу, 3 июля, в России была зафиксирована максимальная с начала пандемии смертность от коронавируса за сутки. Число летальных исходов из-за коронавируса в стране составило 697, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.