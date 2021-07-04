Россиян предупредили о смертельной опасности самолечения от COVID-19

Бессистемный прием противовирусного препарата «Фавипиравир», который используют при лечении COVID-19, приводит к ускоренной мутации коронавируса. О смертельной опасности самолечения от болезни россиян предупредил врач, доктор медицинских наук на условиях анонимности, сообщает URA.RU.

Медик рассказал, что если не рассчитать дозировку препарата качественно и индивидуально с помощью врача, то это грозит негативными последствиями. Например, снизится эффективность прививок от коронавируса, если пациент их уже сделал.

Эксперт также пояснил, что «Фавипиравир» относится к химиопрепаратам мутагенного типа, которые воздействуют на РНК вируса. Поэтому нелетальные для коронавируса дозировки лекарства не навредят ему, а наоборот, сделают сильнее. Такая ситуация чревата возникновением опасной эпидемической обстановкой и появлением новых штаммов вируса, заключил источник.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. В частности, у некоторых заболевших COVID-19 появились сыпь и тошнота.

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