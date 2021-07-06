Лавров предупредил США о жестком ответе России на недружественные действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал». «На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — предупредил глава российского МИД.

В том же интервью Лавров назвал условие для стабильных и предсказуемых отношений США с Россией. По его словам, для этого Вашингтон должен честно взаимодействовать с Москвой.