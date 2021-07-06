Лавров назвал условие стабильных и предсказуемых отношений США с Россией

Для стабильных и предсказуемых отношений с Россией США должны честно взаимодействовать с Москвой. Такое условие назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека», сообщает ТАСС.

«Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», —указал министр.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация США осознает исчерпанность санкционной политики США против России, однако по инерции продолжит вести поиск новых поводов для введения дальнейших ограничений. Однако, даже понимая бесперспективность санкций, США уже не смогут отказаться от такой политики, подчеркнул дипломат.