Песков рассказал об отличиях Путина и Байдена

Президент США Джо Байден менее самостоятелен в принятии решений, чем президент России Владимир Путин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти и мнения политистеблишмента», — отметил Песков. По его словам, другие участники американского политического процесса не допускают выстраивания конструктивных отношений с Москвой.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, российский президент «когда что-то говорит, он это и имеет в виду». И в этом заключается еще одна проблема во взаимоотношениях с американской стороной.

Ранее Песков заявлял, что Путин «очень реалистично» смотрит на отношения Москвы и Вашингтона и всегда будет сохранять уважение в диалоге с американским коллегой.