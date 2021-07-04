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Песков рассказал об отличиях Путина и Байдена

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Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Президент США Джо Байден менее самостоятелен в принятии решений, чем президент России Владимир Путин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти и мнения политистеблишмента», — отметил Песков. По его словам, другие участники американского политического процесса не допускают выстраивания конструктивных отношений с Москвой.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, российский президент «когда что-то говорит, он это и имеет в виду». И в этом заключается еще одна проблема во взаимоотношениях с американской стороной.

Ранее Песков заявлял, что Путин «очень реалистично» смотрит на отношения Москвы и Вашингтона и всегда будет сохранять уважение в диалоге с американским коллегой.

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