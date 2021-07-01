Песков заявил об уважительном отношении Путина к президенту США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что президент Владимир Путин всегда будет сохранять уважительное отношение к президенту США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

«Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге», — порассуждал он.

Песков также отметил, что президент США Джо Байден не пытался проявлять некое менторство во время российско-американского саммита в Женеве. Представитель Кремля подчеркнул, что такой тон невозможен во время беседы с Путиным.

Он также добавил, что лидеры двух стран не говорили в унисон на встрече в Женеве, но тон разговора был конструктивным.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.