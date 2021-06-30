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Путин раскрыл цель встречи с Байденом

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Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии раскрыл цель встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Первого канала.

Житель Санкт-Петербурга по имени Андрей задал Путину вопрос, зачем проводить переговоры с Байденом, если после них США вводят санкции в отношении России.

«От президента Соединенных Штатов многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные противовесы. То, на что вы обратили внимание, — это важный вопрос. Но он, на мой взгляд, скорее в другой плоскости лежит, чем зависит в данном случае от президента США или не зависит», — ответил российский лидер.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

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