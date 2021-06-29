США пожаловались на невозможность американцам поработать в России

Посол США в России Джон Салливан пожаловался на трудности в получении российских виз американцами для работы в посольстве США. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что этот вопрос отдельно поднимался на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. «Это основной вопрос, который нам нужно незамедлительно решить», — добавил он. При этом Салливан согласился, что медленная выдача виз «стала проблемой для обеих сторон».

Посольство США — только для американцев

Салливан указал, что проблема заключается в том, что американцы могли бы заменить россиян, которые раньше работали в посольстве и лишились такой возможности.

У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы посол США Джон Салливан

Запрет российских властей на прием соотечественников на работу в американское посольство связан с включением США в список недружественных стран. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность исключения США из этого перечня, заявив, что «на данный момент для этого нет поводов».

При этом уже с 12 мая посольство США в Москве перестало выдавать визы. Сейчас дипмиссия работает только для американских граждан.

В декабре 2020 года также США решили закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге. В Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса, а в Екатеринбурге с 1 апреля перестало выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан.

Позиция Смоленской площади

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее указал, что Соединенные Штаты намеренно свернули визовое обслуживание россиян, стремясь разжечь нервозность и недовольство в России. Он напомнил, что еще до введения Москвой ограничений против американских диппредставительств США уже заморозили работу консульских учреждений в стране, тем самым фактически прекратив выдачу виз российским гражданам.

Это часть общей политики Вашингтона на российском направлении. Нам насквозь видна подоплека этой политики. Это элемент продолжающегося грубого вмешательства в наши внутренние дела замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США сами занимаются уничтожением своей консульской службы в Москве. Она подчеркнула, что Вашингтон работает в этом направлении не первый год. «Делают американские партнеры это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной», — объяснила Захарова.

Дипломатическая война

Материалы по теме Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран? Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

В 2018 году представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон) и спустили российский триколор. В МИД произошедшее назвали «государственным рейдерским захватом». В Госдепартаменте же заявили, что действия американских властей «являются не захватом, а твердым и законным ответом на продолжающееся возмутительное поведение России».

В 2017-м российские флаги были сорваны со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. По версии США, эти объекты лишены дипломатического иммунитета. В Москве, в свою очередь, назвали случившееся произволом и заявили о неприемлемости подобных действий, поскольку генконсульство, несмотря на закрытие, все еще остается собственностью России.