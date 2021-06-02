В МИД увидели попытки США разжечь нервозность в России невыдачей виз

Соединенные Штаты намеренно свернули визовое обслуживание россиян, стремясь разжечь нервозность и недовольство в России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что еще до введения Россией ограничений против американских диппредставительств США уже заморозили работу консульских учреждений в стране, тем самым фактически прекратив выдачу виз российским гражданам. «Это часть общей политики Вашингтона на российском направлении. Нам насквозь видна подоплека этой политики. Это элемент продолжающегося грубого вмешательства в наши внутренние дела», — подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, что российские дипломаты по-прежнему делают все возможное для консульского обслуживания граждан России, США и третьих стран. Но из-за закрытия всех российских генконсульств на западном побережье США все они вынуждены ехать на восточное побережье или в Хьюстон, чтобы получить необходимые услуги. «Это ненормально и неправильно и противоречит логике цивилизованного общения государств и межчеловеческих контактов», — подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что российская сторона десятки раз предлагала США взаимно «обнулить» ограничения против диппредставительств друг друга, но так и не получила отклика. Тем не менее Россия продолжит усилия в этом направлении, отметил Рябков. «Ведь речь идет о нормальном общении между государствами и гражданами, в пользу чего мы всегда выступали и будем выступать дальше», — добавил замглавы МИД.

С 12 мая посольство США в Москве перестало выдавать визы и сократило список консульских услуг. Теперь посольство будет работать только для американских граждан. В заявлении диппредставительства сообщалось, что подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.