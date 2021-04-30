МИД прокомментировал решение США по визам фразой «не умеем и не хотим работать»

В МИД России прокомментировали прекращение выдачи виз США россиянам фразой «им проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

«В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать», — прокомментировали ситуацию в МИД.

В ведомстве также напомнили, что «и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у американского консула составляло до года». «Для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним — до 10 дней», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 30 апреля дипломатическое представительство США в России объявило о сокращении списка услуг из-за новых ограничений. В частности, с 12 мая посольство начнет работать только для американцев, россиянам прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.