Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе

Ведущая и блогерша Ксения Собчак отреагировала на сообщение посольства США в России о прекращении выдачи россиянам американских виз из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Свою оценку она дала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец», — написала Собчак, добавив в конце фразы скобки, выражающие грустное настроение.

Она возмутилась решением Вашингтона, указав на то, что россиян решили сделать «заложниками политического режима». «Накажите чиновников, но при чем тут студенты и простые туристы?» — заключила ведущая.

Ранее утром 30 апреля дипломатическое представительство США в России объявило о сокращении списка услуг из-за новых ограничений. Так с 12 мая посольство начнет работать только для американцев, россиянам прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.

Подобные изменения связали с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. В посольстве объяснили, что в результате они были вынуждены сократить штат сотрудников на 75 процентов.